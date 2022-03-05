المغرب.. الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر

قال جمال المحمدي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني بالمملكة المغربية ، إن استيراد القمح توقف بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المحمدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب يستورد 20 بالمائة تقريبا من القمح الأوكراني، بينما يستورد الكميات المتبقية من الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح المحمدي أن المغرب لديه احتياطي استراتيجي من القمح يغطي مدة أربعة أشهر، وبالتالي، لن يطرح لدينا أي مشكل خلال شهر رمضان المقبل” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار منذ سنة 2008”.

ولفت رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني إلى أن المشكلة لا تكمن في استيراد القمح من أوكرانيا لأن المغرب ينوّع شركاءه في هذا الصدد، لكن المشكلة الحقيقي يتجلى في ارتفاع الأسعار بسبب كلفة النقل البحري والبري.

وأضاف “الدولة المغربية تدعم أسعار القمح بالمغرب، ما يجعلها مستقرة رغم الأزمات”، مردفا بأن “هذه الأزمة رفعت الأسعار بشكل خيالي عبر العالم، خاصة في ظل الضبابية المحيطة بها، حيث لا ندري متى ستنتهي الحرب”.

وأتم “المغرب لديه احتياطي استراتيجي يعمل على تعزيزه في ظل الأزمة”.