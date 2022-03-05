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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متاحة للجميع.. السعودية لـ المعتمرين: مكة والمدينة في انتظاركم بشوق

العمرة - ارشيفي
العمرة - ارشيفي

أعلن وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية  الدكتور توفيق الربيعة أن العمرة الآن متاحة للجميع.

وقال الربيعة: "في مثل هذا اليوم قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع".

وأضاف خلال حسابه الرسمي في "تويتر": الحمد لله على نعمه وفضله، احجز عمرتك في أيّ وقت تُحب عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا، مكة والمدينة في انتظاركم بشوق.

في الوقت ذاته، استرجع نشطاء، الذاكرة قبل عامين، حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في يوم الأربعاء الرابع من مارس 2020م تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في حينها أن "السعودية تحرص على سلامة وأمن ضيوف الرحمن من فيروس كورونا"، موضحة أن "هذه الإجراءات اتخذت لمنع وصول فيروس كورونا إلى مكة المكرمة" وكشفت حينها وزارة الحج والعمرة السعودية أنها تعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم في أقرب وقت.

ونقل موقع العربية نت عن عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة سعيد باحشوان قوله : إن شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 228 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج ومن مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن شركات ومؤسسات العمرة على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار والمعتمرين، حيث بدأ المعتمرون من مصر وتونس وليبيا والهند وباكستان في التوافد إلى مكة المكرمة و المدينة المنورة، وكذلك عودة العمرة والرحلات من ماليزيا مرة أخرى. 

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