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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من مختلف دول العالم.. تدريب 160 إماما بأكاديمية الأزهر على تفنيد الشبهات

وعاظ الأزهر
وعاظ الأزهر

تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "منهجية الرد على الشبهات" ابتداءً من غد "الأحد"، لمدة شهرين، وذلك بمشاركة (١٦٠) إمامًا من دول: (باكستان، كازاخستان، أوكرانيا، سلطنة بروناي، الهند، نيجيريا، الصومال).

وأكدت أكاديمية الأزهر العالمية، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرصِ الأزهر الشريف وإمامهِ الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على إعداد وتأهيل نماذج متميزة من الأئمة والدعاة الوافدين لديهم القدرة على تفنيد الشبهات المعاصرة والرد عليها ردًا منهجيًا، ومحاربة التطرف والتشدد وسوء الفهم لبعض المفاهيم؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أنَّه انطلاقًا من مسئولية الأزهر الشريف عن تأمين المجتمعات فكريا وسلوكيًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الدين الإسلامي، وسعيًا للرد على الشبهات التي تُثار حول الإسلام ومصادره ورموزه وتشريعاته وحضارته وتاريخه العريق.

ولفت إلى أن تلك الدورة التدريبية، تهدف لدعم قدرات الأئمة الوافدين من الناحية العلمية والبحثية في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة، لأجل بحث القضايا المعاصرة التي تتلاءم مع التحديات الموجودة بعيدًا عن النمطية وإهمال الواقع،  كما أنها تعد مرحلة متقدمة في إعداد وتأهيل الأئمة الوافدين، الذين اجتازوا دورة " إعداد الداعية المعاصر" في الأكاديمية.

وأضاف الصغير أن دورة "منهجية الرد على الشبهات" تهدف إلى تأهيل الدعاة الوافدين وتدريبهم على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في تحرير المسائل العلمية، وتفنيد شبهات المشككين، وتحديد أساسيات الشبهة وأسبابها وآليات الرد عليها، من خلال الجمع بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات والرد على مثيريها، مهما تعددت وتنوعت مجالات تلك الشبهات ما بين شبهات تُثار حول القرآن الكريم والسنة ، أو حول التشريع الإسلامي وأحكام الفقه في جوانب العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والأحوال الشخصية، أو الرد على الشبهات المتعلّقة بالعقيدة في باب الإلهيات والنبوات والسمعيات، أو  الشبهات التي تثار حول الصحابة الكرام، والتاريخ والحضارة الإسلامية، أو الشبهات المتعلقة باللغة العربية وآدابها وبلاغة اللفظ القرآني الكريم.

كما أشار إلى اشتمال الدورة على  عدد من ورش العمل التطبيقيّة، التي تُساهِم في تكوين ملكات ذهنية ومهاريّة، حول آليات الردّ على الشبهات وكيفية التعامل  مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، فضلًا على اكتساب الأئمة الوافدين مهارات الحوار الناجح والمناظرة المتزنة مع المخالف، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها.

ولفت رئيس الأكاديمية، إلى أن هذه الدورة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة بجامعة الأزهر الشريف، من خلال اعتماد  آلية "التدريب والتعلم عن بعد"، بنوعيه المتزامن وغير المتزامن؛  وذلك حرصًا على سلامة المشاركين في البرنامج  التدريبي، في ظل جائحة كورونا.

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