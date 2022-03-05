تشيلسي ضيفا ثقيلا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي .. اليوم

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره بيرنلي، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني توماس توخيل لتحقيق الفوز على بيرنلي في مباراة اليوم، لتأمين المركز الثالث، والحفاظ على كامل فرصه في إنهاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي في مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد ابتعاده عن المنافسة على اللقب.

وخاض فريق تشيلسي 25 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 3 مناسبات.

على الجانب الآخر يتسلح بيرنلي بعاملي الأرض والجمهور لخطف الفوز من تشيلسي، للهروب من منطقة الهبوط.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل تشيلسي مع بيرنلي 1-1.

ترتيب تشيلسي وبيرنلي:

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 18 بـ 21 نقطة.