الأزهر: مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن ستكون إلكترونية وموثقة بالفيديو

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق مسابقةِ الإمامِ الأكبرِ السنويةِ لحفظِ القرآنِ الكريمِ، وأعلن عن جوائز مادية قيمة للطلاب الفائزين بالمسابقة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقة هذا العام إلكترونية، وستكون موثقة بالصوت والصورة (فيديو) لضمان الشفافية، وضبط معيار الأسئلة.



وذكر أن المسابقة لها ثلاثُ مستويات: المستوى الأول ثلاثون جزءًا، والثاني عشرون جزءًا، والثالث عشرة أجزاء، ويتم تصعيد الطلاب الحاصلين على ثمانين درجة فأكثر.

من جانبه، تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة المشرف العام على أروقة الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ إبراهيم السيد حلس مدير شؤون أروقة الأزهر، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وتم متابعة أعمال الاختبارات الشفوية في منطقة الأقصر الأزهرية.



مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن

مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن