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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

صدى البلد

علقت ليزا شحاتة، على إعادة عرض مسلسل "هند والدكتور نعمان"،  مرة أخرى على شاشة التليفزيون، بعد مرور 38 عاما على أول عرض للمسلسل.

شاهد الفيديو:


وقالت "شحاته"، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تركت مصر عام 1989، ومنذ ذلك التوقيت وأنا أعيش في أمريكا، ولم أزر مصر ولا مرة، لكن وحشتني جدا، وناسها وحشوني والطعمية والبحر الأحمر كل حاجه وحشتني".


وأضافت: "أنا تزوجت وخلفت توأم، وسافرت أمريكا وأنا عندي 12 سنة، واتجوزت بدري بدري، ومش مصدقة نفسي أن الناس لسه شيفاني على التليفزيون".

شاهد الفيديو:

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