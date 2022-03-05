عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مجلس النواب يعلن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

العراق
العراق

أعلن مجلس النواب العراقي ، السبت، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 3 أيام.
 
وقالت الدائرة الإعلامية في بيان لها "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد ولمدة 3 أيام".
 
كما حددت الامانة العامة للمجلس الشروط الواجب توافرها في المرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
 
وذكرت الامانة في يبان تلقى "ناس" نسخة منه، انه "استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على اعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة رقم (٣) بتاريخ ٥/ مارس /٢٠٢٢، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها اثناء اوقات الدوام الرسمي الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٦/ مارس /٢٠٢٢ ولمدة ثلاثة أيام".
 
وأوضحت، ان "الشروط الواجب توافرها في المرشح
.١ ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
.٢ ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
.٣ ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
.٤ أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
.٥ ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
.٦ أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
 
الوثائق الرسمية المطلوبة
 
.١ طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
.٢ مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.
.٣ سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.
.٤ وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
على الراغبين بالترشح ارسال صورة ضوئية من كافة الوثائق الرسمية المطلوبة انفاً عبر البريد الالكتروني الرسمي للدائرة القانونية ادناه:
[email protected]
علماً ان المستوفين للشروط القانونية والذين يرسلون صورة ضوئية من كافة الوثائق المطلوبة سيتم تحديد موعد لمقابلتهم في مقر الدائرة القانونية في مجلس النواب لإستلام الوثائق الاصلية المطلوبة منهم".

العراق.. جلسة برلمانية للتصويت على إعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية

العراق.. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تعلن المشاركة بجلسة النواب غدا

العراق مجلس النواب رئيس الجمهورية مجلس النواب العراقي الترشح للانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.. صور وفيديو

موضوعات متعلقة

العراق يحقق أعلى معدل تصدير للنفط خلال الشهر الماضي

العراق.. 311 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

ترشيحاتنا

أوكرانيا: مروحيات "كا- 52" تدمر مدرعات المتطرفين

قبل الولاية الثانية .. أرقام فيريرا بعد رحيله عن الزمالك في 2015

العالم يحبس أنفاسه.. تفاصيل حريق أكبر مفاعل نووي في أوروبا

أسعار الأسمنت لا علاقه لها بحجم الانتاج.. والزيادة بسبب الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون

عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

الرفاعي: الشكاوى الحكومية استقبلت 1602 استغاثة وبلاغ بشأن تراكم القمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ