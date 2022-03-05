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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرقم أعلى بكثير.. ألمانيا تستقبل 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 10أيام

معاناة وألم لدى الأوكرانيين
معاناة وألم لدى الأوكرانيين

وصل أكثر من 27 ألف لاجئ إلى ألمانيا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير ، وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، حسب ما نقلت من  قناة سي إن إن.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لـسي إن إن، اليوم السبت أن الشرطة الفيدرالية الألمانية سجلت 27491 لاجئًا من أوكرانيا في ألمانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للاجئين القادمين يمكن أن يكون أعلى بكثير.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية المرسل لشبكة سي إن إن، "نظرًا لعدم وجود ضوابط على الحدود، فإن عدد لاجئي الحرب الذين يدخلون ألمانيا قد يكون بالفعل أعلى من ذلك بكثير".

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