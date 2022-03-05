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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشورى البحريني: مسيرة علاقاتنا بالأردن تزخر بالشراكة والتعاون الفاعل

البحرين
البحرين

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن مسيرة العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تزخر بالشراكة الفاعلة، والتعاون الإيجابي في شتى المجالات، وتشهد نجاحات ثنائية مشهودة بفضل ما تحظى به العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من دعم ومساندة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية مشيدًا معاليه بعمق الراوبط المتجذرة والراسخة بين البحرين والأردن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى البحريني بفيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بالحرص الكبير الذي توليه قيادتا المملكتين الشقيقتين وشعبيهما العزيزين على ترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك.

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