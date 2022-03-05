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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألبوم مروان موسى.. الجمهور يقارن الأغنية الجديدة مع بخت ويجز

صدى البلد

تصدر مطرب الراب مروان موسى،  تريند مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويوتيوب، بعد طرح 4 أغاني من ألبومه الجديد.

وضم الألبوم 4 أغنيات، وهم «قدوة، كتير، باكو مجنح، مليان.

وقارن متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، بين أغنيات مروان موسى وأغنية ويجز الأخيرة البخت.

وكان مغني الراب مروان موسى  طرح منذ شهر  تراك "كل شي مزيان" الذي صوره بطريقة الفيديو كليب.

ظهر مروان موسى بمفرده في الكليب، وجاء المقطع الأول من "كل شي مزيان" كما يلي:

تحية لباكو جانج الأسرة
قولهم إني لاقيت البوصلة
عادي أذيع لحد لبكرا
وإنت تحت رجلي طب ماتبوسها

تحت رجلي زي الكورة
أهم حاجة عرفت دورك
البنت أمورة لسه طافية الأباچورة

في الجونة مخبوط
بس مروّق على دماغي
كل شي مزيان
إيه المطلوب؟
المادة دي تدوب على لساني
هبقى تمام

ولا إنتو كيوت
سايبكو تلقحوا كالعادي
شغل نسوان
سؤالي المطروح
إشمعنا بتخرسوا قدامي

من هو مروان موسى:

ويعد مروان موسى أحد أبرز مغني الراب في مصر خلال الفترة الحالية، وبدأ مشواره الفني قبل حوالي 3 سنوات مع مجموعة من الأغاني المنفردة ومنها "سينمائي"، "زازو"، "اللي نسيته"، وفي يناير الماضي شارك النجم تامر حسني تقديم أغنية "ارفع ايدك"، الأغنية الرسمية لمونديال اليد 2021.

فيما توقع البعض حدوث خلاف صدام بين مروان موسى ومروان بابلو حيث كتب احد المتابعين ‏ناس كتير شايفين إن الفترة الجاية ممكن يحصل بيف بين مروان موسى ومروان بابلو .. تفتكر هيحصل؟

ماهو البيف في الراب :

كلمة بيف فى الراب هي حالة الخلاف بين مغني راب أو مجموعة من مغني الراب. يبدأ عادةً بإهانة مغني الراب لمنافسه في اغنية فبالتالي يقوم الرابر الاخر بالرد عليه في هذه الحالة يطلق عليها بيف او دس.

وكلمة بيف هي كلمة انجليزية وتكتب هكذا “Beef”.
وتعني هذه الكلمة شكوى أو ضغينة.

مروان موسى مطرب الراب مروان موسى يوتيوب تويتر قدوة

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