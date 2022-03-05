دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم 2-1 على المريخ السوداني في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد شريف الهدف عن طريق مراوغة وتسديدة رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من بيرسي تاو من خلف المدافعين ليسكنها شريف الشباك في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

سيطر الأهلي المباراة بعد تسجيل هدف مبكر، وأصبح الاستحواذ من ناحية الأهلي فقط، ولم يصل المريخ السوداني لمرمى محمد الشناوي طوال 15 دقيقة.

سقط محمد شريف داخل منطقة جزاء المريخ السوداني بعد اشتراك أحد لاعبي المنافس معه ولكن لم يحتسبها حكم اللقاء خطأ، ليحرم الأهلي من فرصة هدف ثاني.

حاول الاهلي زيادة الأهداف عن طريق شن هجوم على المريخ السوداني، ولكن لم يحالفه الحظ في أي كرة تم تنظيمها على شباك الفريق السوداني.

وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة، صنع هجوم الأهلي كرة رائعة عن طريق عدة تمريرات انتهت بتسديدة أفشة التي تمكن الحارس السوداني من التقاطها دون خطورة.

راوغ احمد عبد القادر لاعب الاهلي دفاع المريخ في الدقيقة 34 من عمر المباراة حتى وصل لمنطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لمحمد شريف الذي اسكنها الشباك وأعلن عن هدف ثان للأهلي.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة قلص المريخ السوداني الفارق وسجل هدف أول عن طريقة توغل بين دفاعات الأهلي ورغم خروج الشناوي ومحاولة قطع الكرة لكن استطاع لاعبو المريخ الوصول للمرمى وتسجيل الهدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر