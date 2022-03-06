تعرف على الأسعار الجديدة لـ جيب رينيجيد موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 داخل السوق المصري خلال الايام الماضية، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 20 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ جيب رينيجيد موديل 2022 .. تفاصيل

مواصفات السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

زودت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات من 9 سرعات أوتوماتيكية.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ جيب رينيجيد موديل 2022 .. تفاصيل

وحصلت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 على مثبت سرعة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية والستارية AIRBAGS، ونظام الثبات الالكتروني، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ جيب رينيجيد موديل 2022 .. تفاصيل

كما دعمت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بمصابيح أمامية دائرية وشبكة متعددة الفتحات الهوائية من 7 مقاطع طولية الشكل، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح للضباب بالصادم الأمامي، بينما ترتكز على جنوط رياضية المظهر.

تعرف على الاسعار الجديدة لـ جيب رينيجيد موديل 2022 .. تفاصيل

أسعار السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى جيب رينيجيد موديل 2022 بقيمة قدرها 435 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيب رينيجيد موديل 2022 بقيمة قدرها 475 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة جيب رينيجيد موديل 2022 بقيمة قدرها 505 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.