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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في طعن المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد بأحداث مسجد الفتح .. اليوم

محكمة النقض
محكمة النقض

تصدر محكمة النقض ، اليوم الأحد، الحكم في طعن المتهمين في أحداث مسجد الفتح.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا ، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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