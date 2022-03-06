موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المريخ في دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لغلق صفحة دوري أبطال افريقيا والاستعداد لمواجهته الحاسمة أمام بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون قمة مباريات الدوري، وذلك لتصدر الفريقين المسابقة، حيث يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري ويلاحقه الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ25 نقطة من 9 مباريات، وفاز في مباراته الأخيرة في الدوري على فاركو 4-1.

فاز بيراميدز في آخر مبارياته في الدوري على نادي المقاولون العرب، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات.

وفاز الأهلي المصري على المريخ السوداني بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

موقف مباراة الأهلي وبيراميدز من التأجيل

رد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأنباء التى ترددت حول تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز بالدورى المقرر له يوم 8 مارس المقبل، وأكد مسئولو الرابطة أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة، ولم يحدث أن طلب الأهلي ذلك من الأساس.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها خاصة بعد تحديد يوم 12 مارس المقبل، موعداً للقاء الأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي لا توجد أزمة أمام الأهلي في خوض لقاء بيراميدز يوم 8 مارس.

وتأجلت مباراة الأهلي وبيراميدز من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري وكان موعدها الأول يوم 30 ديسمبر الماضي، بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق التقنية منعا للجدل وتوفير مزيد من العدالة التحكيمية في مباريات كأس مصر.

وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو في مباريات قبل نهائي ونهائي كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالي تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المريخ

وبعد الفوز على المريخ، يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

بركات يؤكد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في موعدها

كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب عدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.

وأكد بركات في تصريحات، تلفزيونية، أنه ليس قلقاً على الفريق الأحمر في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة (الغريبة) أمام صن داونز الجنوب أفريقي ولكن الأهلي قادر على حسم لقاء المريخ السوداني غداً السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات :" الأهلي قادر على تصحيح أوضاعه سريعاً في دوري الأبطال بالفوز على المريخ".

وأوضح، ضغط المباريات أزمة لا تواجه الأهلي فقط ولكن أيضاً الزمالك والمصري وبيراميدز والفرق المشاركة في البطولات الأفريقية مؤكداً أن إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز يضع الفريقين تحت ضغط لأن الموسم ملئ بالارتباطات لدرجة أنه لا يوجد وقت لاستكمال الكأس في الموسم الماضي.

وأشار إلي أن الأهلي بمن حضر والفريق يملك بالفعل بدائل عديدة وأيضاً كافة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية ويستطيع التعامل بواقعية مع ضغط اللقاءات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تُبث منافسات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

يُذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز قد تأجلت في وقت سابق بسبب مشاركة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، والتي حسمها بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

بيراميدز - 26 نقطة

الأهلي - 25 نقطة

الزمالك - 22 نقطة

سموحة - 22 نقطة