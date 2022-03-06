يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 6 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 – 3 – 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
وسجل اليورو للشراء 17.0288 جنيه، والبيع 17.4195 جنيه.
الجنيه الإسترليني للشراء 20.6495 جنيه، والبيع 21.0192 جنيه.
الدولار الكندي للشراء 12.2264 جنيه، والبيع 12.423 جنيه.
الكرون الدنماركي للشراء 2.289 جنيه، والبيع 2.3415 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7277 جنيه، والبيع 1.7689 جنيه.
الكرونا السويدية للشراء 1.57 جنيه، والبيع 1.6165 جنيه.
الفرنك السويسري للشراء 16.9815 جنيه، والبيع 17.1759 جنيه.
الين اليابانى للشراء 13.5353 جنيه، والبيع 13.7275 جنيه.
الدولار الأسترالى للشراء 11.4188 جنيه، والبيع 11.6161 جنيه.