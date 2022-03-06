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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 – 3 – 2022

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 – 3 – 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 6 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 – 3 – 2022


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

وسجل اليورو للشراء 17.0288 جنيه، والبيع 17.4195 جنيه.

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الجنيه الإسترليني للشراء 20.6495 جنيه، والبيع 21.0192 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2264 جنيه، والبيع 12.423 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.289 جنيه، والبيع 2.3415 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


الكرون النرويجي للشراء 1.7277 جنيه، والبيع 1.7689 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.57 جنيه، والبيع 1.6165 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9815 جنيه، والبيع 17.1759 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5353 جنيه، والبيع 13.7275 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4188 جنيه، والبيع 11.6161 جنيه.

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