والدة أول فتاة دوان تحصل على ليسانس الآداب: أية سبب تفرغي لدراسة ذوي الهمم

قالت نسرين سمير ، والدة أول فتاة تحصل على ليسانس كلية الآداب من متلازمة دوان، إنها بعد ولادتها لنجلتها " أية " كانت صدمة بالنسبة لها ، ولكن بتوفيق الله تغلبت على هذا الشعور تدريجيا وبحثت كثيرا عن مرض " متلازمة داون " ، واكتشفت أن أصحاب همم هذا المرض تغلبوا عليه بل وحصلوا على درجات علمية متقدمة .



وأضافت نسرين سمير ، خلال استضافتها ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أنها الحقت ابنتها بمراكز تأهيل التدخل المبكر لأصحاب " متلازمة داون" واستطاعت بجدارة " أية " الحصول على مراكز متقدمة إلى أن تدرجت فى دراستها الأكاديمية والعلمية .



وأشارت نسرين سمير ، إلى أنها تركت درجة " الماجستير " الخاصة بها وتفرغت تماما لابنتها ودرست الاعاقات الذهنية لإيصالها المعلومات ومجال التنمية الحركية ، ذوى الاحتياجات الخاصة ، منوهة إلى أنها بدأت الاهتمام بابنتها والتعامل مع مرضها بداية من عمر التسع شهور ، ونالت شهاداتها العلمية بالدمج إلى أن حصلت على لسانس كلية الآداب قسم التاريخ .