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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منذ بداية العملية العسكرية

الدفاع الروسية: دمرنا 2203 أهداف تتعلق بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً أفادت فيه أن الدفاع الروسية دمّرت 2203 أهداف تتعلق بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمّر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكثر من 1600 موقع عسكري.

وقال المتحدث باسم الدفاع إيجور كوناشينكوف للصحفيين: "منذ بدء العمليات، استهدف 1612 موقعًا، من بينها: 62 نقطة مراقبة ومراكز اتصال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و 39 منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "إس -300"، وبوك "إم – 1"، وأوسا، و 52 محطة رادار".

وأضاف "كما تم تدمير 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو و 606 دبابات وعربات قتالية مدرعة اخرى و 67 نظام صواريخ متعددة و227 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و405 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة وكذا 53 طائرة بدون طيار".

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