انتصارات الجيش المصري العظيم عبر العصور.. ضمن قوافل الثقافة في القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان.

نظم بيت ثقافة سنديون، قافلة ثقافية بالتعاون مع مدرسة سنديون الابتدائية ٣، تضمنت مجموعة متنوعة من الفقرات ومنها محاضرة بعنوان "انتصارات الجيش المصري العظيم عبر العصور" ألقاها الأستاذ محمد ماهر، تحدث فيها عن الجيش المصري عبر العصور وأهم المعارك التي خاضها، أعقبها ورشة رسم واكتشاف المواهب الفنية بين طلاب المدرسة، ثم فقرة فنية رقص تنورة تراثية، وختاما مسابقة ثقافية وفنية وتوزيع الجوائز للطلاب الفائزين.

عقد بنادي الأدب بقصر ثقافة بهتيم أمسية أدبية أدارها الشاعر عبدالناصر أحمد، بحضور مدير عام الفرع، استهلت بكلمة للشاعر عبدالناصر أحمد حول دور نادي الأدب في اكتشاف وتنمية المواهب ضاربا المثل بمجموعة متميزة من المواهب الشابة بالنادي، وأضاف الفنان ياسر فريد أنه من الضروري متابعة المواهب حتى بعد التحقق والاهتمام بالقامات الأدبية وضرورة إشراكهم في العملية الثقافية للاستفادة من تجربتهم، أعقب ذلك أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر علي نوح قصيدة "حاجات ومحتاجات" ثم قصيدة "رباعيات" للشاعرة إسراء بدر، وقصيدة "يا خوفي" للشاعر مصطفى سعد، ثم قصيدة "ضمة الحياة" للشاعرة عزيزة شعبان، وقصيدة "آذار" للشاعرة مايا خالد، وقراءة لقصة قصيرة بأسم "أنا البيضة" للقاصة إيمان سعيد.

نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية أدبية أدارها القاص إبراهيم السمري، استهلت بقصيدة "عيش يا جدع" للشاعر بهجت الدقميري، وقصيدة "تميز" للشاعر نشأت النادي، ثم قصيدة للشاعر وائل ساليم بعنوان "انا خائف" وقصيدة "للعشق مواسم" للشاعر أيمن غريب، وقصيدة "عيون" للشاعر ممدوح بدروختاما قصيدة "لساك بتقاوح" للشاعرة مروة أشرف، وقراءة لقصة "ساعتين" للقاص أحمد عامر، ثم محاضرة للدكتور عبدالباقي السيد حول الإسراء والمعراج.

أعدت مكتبة كفر علي شرف الدين محاضرة بعنوان "فضل الأم" ألقاها الشاعر السيد أمين الشهبة، موضحا فيها المكانة العظيمة للأم ودورها في خدمة وتنشئة أبنائها ودورها الكبير في رفعة المجتمع، كما تحدث عن مكانتها في جميع الأديان.