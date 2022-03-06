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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين أثناء تطهير غرفة صرف صحي بمنزل في المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

شهدت قرية البواحين التابعة لمركز المنيا ، مصرع شخصين أثناء قيامهما بتطهير غرفة الصرف الصحى داخل أحد المنازل ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ،اخطارا من مأمور مركز المنيا، يفيد مصرع شخصين ،اثنلء القيام بتطهير خزان للصرف الصحى داخل المنزل ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ .
وقد أفادت التحريات الأولية أن مجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتطهير خزان للصرف الصحى داخل أحد المنازل بالقرية ، وسقط أحدهما فيه مما دفع الآخر لمحاولة إنقاذه فسقط هو أيضا ولقيا الاثنين مصرعهما .

كما أفادت التحريات أيضا أن الوفاة كانت نتيجة اسفكسيا الغرق ،وقد تحرر محضر بالواقعة ،وجار العرض على النيابه العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة .
 

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