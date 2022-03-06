مصرع شخصين أثناء تطهير غرفة صرف صحي بمنزل في المنيا

شهدت قرية البواحين التابعة لمركز المنيا ، مصرع شخصين أثناء قيامهما بتطهير غرفة الصرف الصحى داخل أحد المنازل ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ،اخطارا من مأمور مركز المنيا، يفيد مصرع شخصين ،اثنلء القيام بتطهير خزان للصرف الصحى داخل المنزل ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ .

وقد أفادت التحريات الأولية أن مجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتطهير خزان للصرف الصحى داخل أحد المنازل بالقرية ، وسقط أحدهما فيه مما دفع الآخر لمحاولة إنقاذه فسقط هو أيضا ولقيا الاثنين مصرعهما .

كما أفادت التحريات أيضا أن الوفاة كانت نتيجة اسفكسيا الغرق ،وقد تحرر محضر بالواقعة ،وجار العرض على النيابه العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة .

