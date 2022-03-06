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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقيب المهن التمثيلية للنواب: ارفض ترهيب الفنانين من خلال بعض مأموري الضرائب

نقيب الممثلين بالجنة
نقيب الممثلين بالجنة برلمانية بمجلس النواب

رفض نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي ما اسماه ارهاب و ترهيب الفنانين من خلال بعض مأموري الضرائب ، قائلا:" هؤلاء يريدون لنا ان نتخلي عن دورنا في نشر الوعي عندما يطالبونا بدفع قيمة الظهور في احد البرامج التي لم نتقاضى فيها اي اجر".


و قال زكي "ظهورنا في بعض البرامج يستهدف القيام بدورنا تجاه وطننا  و لا نحصل على اجر و رغم ذلك يطالبنا بضريبة على لا شيئ  وهناك  من يختلف معنا في الفكر او العقيدة و اقول للجنة الخطة و الموازنة “ استغيث من ترهيب الفنانين من احداها  مأموري  الضرائب هناك ترهيب لبعض الفنانين و هناك و نستنجد بكم”.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة و خلال  مناقشة طلب الاحاطة المقدم من الناىب ايمن محسب و بحضور الفنانين سميرة احمد ونجلاء بدر و بشرى وصبري فواز ولقاء سويدان واشرف عبد الباقي نقيب المهن التمثيلية اشرف ذكي المنتج وصفوت غطاس.

و عقب  سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية بوزارة المالية "  شرفني بعض الفنانات في المكتب و اكتشفنا ان وكيله يغرر  بيه.


و اوصت اللجنة في نهاية اجتماعها  بتحديث بروتوكول التعاون السابق بين المصلحة و نقابة المهن التمثيلية طبقا لاخر تعديلات قانون القيمة  المضافة و اعداد مذكرة و تقديمها  لمصلحة الضرائب بخصوص المشكلات المتعلقة بالتطبيق.

و  طالبت لجنة الخطة و الموازنة نقيب المهن التمثيلية باقتراح اي تعديل يروه مناسبا لحل المشكلات التي تواجههم.


و ناقشت اللجنة  طلب احاطة بخصوص القيمة المضافة بعد قليل بحضور اشرف ذكي واشرف عبد الباقي  وصبري فواز ولقاء سويدان وبشرا والفنانة سميره احمد.


وقال النائب ايمن محسب الطبيعة عمل الفنان لا تخضع للقيمة المضافة دي مهنة  وليست خدمة يجب اعفاء الفنانين  وعمل الفنان موسمي  ولا يمكن انتظام الضريبة

و قال  محسب برتوكول مع الفنانين يستهدف انشاء الية ضريبية مختلفة تتناسب مع عمل الفنانين وكان نقيب الممثلين قد طالب سابقا اعفاء الفنانين من ضريبة القيمة المضافة

قانون القيمة المضافة اشرف ذكي وزارة المالية نقابة المهن التمثيلية صبرى فواز

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