كريم صبري: تكميم المعدة من العمليات المميزة في إنقاص الوزن

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات المميزة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة مثل تدهن الكبد، وتراكم الدهون المرضية، وانقطاع النفس.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج " حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية التكميم تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للنشاط الطبيعي بعد يومين من إجراء العملية.

وأشار أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن عملية تكميم المعدة تشهد استئصال جزء من المعدة، وبالتالي يصبح الشبع سريعًا، وعدم الجوع إلا بعد فترة طويلة، مما يؤدي إلى خفض الوزن بشكل سريع.