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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الذرية: روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

صدى البلد

أبلغت أوكرانيا، اليوم الأحد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية باتت في يد القوات الروسية التي سيطرت عليها الأسبوع الماضي.

وحسب "رويترز"، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إدارة مصنع الطاقة النووية في زابوريجيا الأوكرانية تخضع الآن لأوامر من قائد القوات الروسية التي سيطرت على الموقع الأسبوع الماضي.

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يذكر أن هذه المحطة النووية تولد حوالي 20 بالمائة من الكهرباء في أوكرانيا، وكانت قد تعرضت للهجوم في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث دارت معركة شرسة بالأسلحة النارية بين القوات الروسية والأوكرانية، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى تدريب من 6 طوابق.

وقالت وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة، إنه لحسن الحظ لم يتعرض أي من المفاعلات الستة في الموقع لأضرار مباشرة وظلت مستويات الإشعاع طبيعية، فيما قالت كييف إن 3 جنود أوكرانيين قتلوا أثناء الدفاع عن الموقع.

روسيا محطة زابوريجيا أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية النووية

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