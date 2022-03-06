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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مانشستر سيتي يضرب شباك اليونايتد بهدفين في الشوط الأول عبر دي بروين

صدى البلد

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف بالشوط الأول في المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق بعد عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

وجاء التعادل بعدما أرسل بول بوجبا تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

وبعدها بدقائق قليلة، توغل فيليب فودين، بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك، معلنا عن ثاني الاهداف.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إديرسون.

الدفاع: كيل والكر، جون ستونز، إمريك لابورت، كانسيلو.

الوسط: رودريجو، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا.

وفي الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، فيل فودين.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: خوان وان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، أليكس تيليس.

الوسط: سكوت ماكتومناي، فريد.

وسط الهجوم: برونو فيرنانديز، بول بوجبا، جادون سانشو.

وفي الهجوم: أنثوني إيلانجا.

ترتيب مانشستر سيتي ويونايتد:

يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 47 نقطة.

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