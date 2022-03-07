الرقابة المالية 4.2 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ديسمبر 2021

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال ديسمبر 2021 بلغت 4.22 مليار جنيه خلال ، مقارنة 3.74مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 12.5%.

واوضح تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.070 مليار جنيه عن شهر ديسمبر 2021 مقابل 2.036 مليار جنيه خلال ديسمبر 2020، بإرتفاع قدره 1.6%

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 2.150 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، مقابل 1.713 مليار جنيه فى ديسمبر 2020، بزيادة 25.5%.

وذكر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بلغت 1.862 مليار جنيه عن شهر ديسمبر 2021 مقابل 1.728مليار جنيه خلال ديسمبر 2020، بإرتفاع قدره 7.8%

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات 913 مليون جنيه خلال ديسمبر 2021، مقابل 844 مليون جنيه فى ديسمبر 2020، بزيادة 8.1%

ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية الى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 949 مليون جنيه خلال ديسمبر 2021، مقابل 883 مليون جنيه فى ديسمبر 2020، بزيادة 7.5%.

وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاص نحو 1.3 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 بارتفاع 22.9%

