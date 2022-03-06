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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ابدأ حلمك السينما بين يديك" بقصر ثقافة شبين الكوم

قصور الثقافة
قصور الثقافة

 مشروع "إبدأ حلمك.. السينما بين ايديك" هو مشروع قومي  لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، كما أن الورشة تستهدف الأطفال لأول مرة إيمانا بأهمية غرس الدور الأدب والثقافة فى أذهان الأطفال من الصغر وهذا ما يستهدفه المشروع كما أنها  متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنه لايقل اعمار المشاركين فى ورشة السينما عن ١٦ سنة.


لذا تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والذى ينظمه قصر ثقافة السينما برئاسة  الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية،  و المشرف العام على المشروع، والمزمع تنفيذه بقصر ثقافة شبين الكوم فى الفترة من ١١حتى ١٨ مارس الجارى. 

 تتضمن فقرات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكذلك محاضرات في السيناريو السينمائي للدكتور نادر الرفاعى والدكتور أشرف محمد.

كما تتضمن فعاليات المشروع محاضرات فى "التذوق السينمائي' للمخرج عادل عوض، "مدخل السينما التسجيلىه" للدكتور على شوقى "فنون الإخراج السينمائي"  المخرج أشرف فايق، ومحاضرات عن "أساسيات الإنتاج السينمائي" د. ضياء الدين جابر،بالإضافة لمحاضرة عن "مبادئ الديكور السينمائي" للدكتورة مروة عزب.

أما فى مجال "التصوير السينمائي" يتحدث د. حسين بكر، وزايد نايف، وفى الرسوم المتحركة " تتحدث رشا مجدى بينما  يتحدث المونتير حسام المحفوظى فى مجال" المونتاج السينمائى والمؤثرات البصرية"، كما يتحدث المخرج أحمد البدري عن حرفية مساعد المخرج، ومبادئ الاخراج بالإضافة لعرض للعديد من الأفلام لمناقشة الرؤى المختلفة والاستفادة منها فى التدريب العملى لتدشين نتاج الورشة ومنها أفلام.

إبدأ حلمك السينما بين إيديك الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ابدأ حلمك السينما بين يديك تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية

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