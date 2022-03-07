شعبة للمواد الغذائية: اجتماع مع مباحث وزارة التموين لضبط زيادة أسعار العيش

قال هشام الدجوي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية إن المواد الغذائية في مصر تتبع القطاع العام والقطاع الخاص .

وأضاف هشام الدجوي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن منتجات التموين بها اكتفاء ذاتي ولمدة عام كامل والأسعار ثابته وهذا يؤدي الي توازن في السوق لانه اذا زاد العرض وقل الطلب زادت الأسعار .

واوضح هناك اجتماعات في الغرفة لمعرفة أسباب الزيادات وخاصة في العيش السياحي، وتم الاجتماع مع مباحث وزارة التموين لضبط المخالفين .

وأضاف أن تم التنسيق مع الشركات لتوفير جميع السلع بأسعار الجمله داخل شوادر اهلا رمضان .

