رئيس الوزراء الفلسطيني يُحذر من تصعيد الاحتلال لعمليات القتل والإعدامات الميدانية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مساء أمس الأحد، من تداعيات تصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مُستفيدة من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا.



جاء ذلك ردا على استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لبلدة أبو ديس جنوب شرق القدس ومنعها سيارة الإسعاف من الوصول إليه.



وتقدم أشتية -وفق بيان صادر عن مكتبه- بصادق مشاعر المواساة لوالدي الطفل الشهيد وأهالي بلدته، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

