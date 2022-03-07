عقد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية على الحدود البولندية البيلاروسية

أعلن عضو الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب الشعب ديفيد أراخاميا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستنطلق في وقت لاحق اليوم الإثنين على الحدود البولندية البيلاروسية.



وأوضح أراخاميا -وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن المفاوضات ستبدأ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو) في منتجع (بيلوفيجسكايا بوشا) في بيلاروسيا.



وفي وقت سابق، أكد عضو الوفد الروسي والمشرع الروسي ليونيد سلوتسكي أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تُعقد بالفعل في وقت لاحق اليوم الاثنين.

