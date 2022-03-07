نيوزيلندا تنضم إلى القافلة وتعلن عقوبات على روسيا

تعتزم نيوزيلندا فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لتنضم إلى دول أوروبا.

وقالت نيوزيلندا: "العقوبات ستمنحنا القدرة على تجميد الأصول الروسية، وسنطرح مشروع قانون بفرض عقوبات هي الأولى من نوعها على روسيا".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بالروبل "العملة الوطنية الروسية".

وبموجب المرسوم، ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا "عدائية" ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.

كما يمكن للدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل، على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي.

ونص قرار بوتين على أن قائمة "الدول غير الصديقة" يجب أن تحددها الحكومة الروسية في غضون يومين.