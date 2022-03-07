مياه أسيوط: مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى تستهدف 7 مراكز

عقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و

الوادي الجديد اجتماعا مع مهندسى ومسئولى تنفيذ المشروعات بالشركة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال "درة" إن المبادرة تستهدف 7 مراكز بالمحافظة وهم ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح ومنفلوط وديروط بإجمالي عدد المستفيدين ٢,٢ مليون نسمة فى ١٤٩ قرية و ٦٤١ تابع حيث يجرى تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه ومد وتدعيم شبكات صرف صحي وإحلال وتجديد شبكات مياه ، توسعات وانشاء محطات مياه شرب ودق آبار ارتوازية.

وأضاف أن المبادرة تمثل تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، حيث تستهدف المبادرة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة، كما تستهدف المبادرة مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة التابعة للقري المخدومة وتوسعات عدد ٦ محطات مرشحة لزيادة كميات المياه المنتجة لحل اى مشكلات تتعلق بضعف المياه بالأدوار العليا أوقات الذروة.

وشدد على مهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية بعدد (٧) مراكز على مستوي المحافظة بضرورة إنجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبري مع ضرورة التغلب على كافة العقبات مضيفا أن الصعيد يشهد مرحلة جديدة من تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسهم في رفع نسب التغطية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ولا سيما بالمناطق الأكثر احتياجا.