جديد ومختلف.. طريقة تحضير قالب الأرز بالبسلة واللحمة المفرومة

تفضل العديد من الأمهات تحضير وجبات مختلفة ولذيذة لأسرتها، ويعد قالب الأرز بالبسلة واللحمة المفرومة من الأكلات غير التقليدية التي يمكن تقديمها على السفرة بشكل شهي.

وإليك طريقة تحضير قالب الأرز بالبسلة واللحمة المفرومة بالخطوات.

مقادير قالب الأرز بالبسلة واللحمة المفرومة

2 ملعقه كبيره سمن

3 كوب ارز

2 فص مستكه

1 كوب بازلاء و جزر

1 عود قرفه

2 ورق لورا

ملح و فلفل

1 ملعقه صغيره بشر ليمون

اللحمه

1 ملعقة كبيرة سمن

نصف كيلو لحم مفروم

١بصل

ملح و فلفل

لوز و كاجو مقلي

رشه بهارات

رشه جوزه الطيب

طريقة تحضير قالب الأرز بالبسلة واللحمة المفرومة

1- يحمر الأرز في السمنة مع المستكة

2- ضيفي البسلة والجزر والقرفة وورق اللورا والملح والفلفل وبشر الليمون

3- ثم ضعي الماء المغلي ويترك الخليط على نار هادئة حتى تمام الطهي

4- عصجي اللحمة في السمن مع البصل والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب

5- في صينية مدورة يوضع الأرز وفوقه اللحمة المفرومة

6- ثم يقلب قالب الأرز بالبسلة واللحمة المفرومة ويقدم ساخنا بعد تزيينه بالكاجو واللوز

