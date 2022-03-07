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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الحرب.. روسيا وأوكرانيا يشاركان فى معرض الدفاع العالمي بالسعودية

صدى البلد

في وقت تدور فيه المعارك العسكرية في أوروبا الشرقية، تنافست كل من روسيا وأوكرانيا على عرض أحدث ما لديها من أسلحة ومعدات في معرض  الدفاع العالمي المقام في السعودية.

وحضر المعرض ماكسيم بوتيمكوف، وهو ممثل للوكالة الحكومية الأوكرانية لتصدير واستيراد الأسلحة، حيث كان يقف بمفرده وسط المركبات المدرعة التابعة لبلاده، ولكنه لم يكن يهدف لإبرام صفقات بيع.

وبحسب رويترز قال بوتيمكوف : "جئت لحضور هذا العرض لأنه يجب أن يكون هناك شخص ما هنا، حتى لو لم يتمكن أحد غيري من المشاركة، علما أنه كان من المتوقع مشاركة حوالى خمسين أوكرانيا".

في المقابل، عرض صانعو الأسلحة الروس، في قاعة مجاورة، معدات‭ ‬عسكرية من موسكو، بينها أسلحة مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي.

ويتنافس العديد من الدول المنتجة للأسلحة على النفوذ وإبرام عقود مع دول الخليج العربي، وخاصة السعودية والإمارات، التي تهدف إلى تنويع شركائها في المجال الدفاعي وترغب في تطوير صناعاتها الخاصة.

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