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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تزامنًا مع ذكرى يوم الشهيد.. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية بعنوان يستبشرون

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية شاملة بعنوان: «يستبشرون»؛ وذلك تزامنًا مع ذكرى يوم الشهيد والذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام؛ حيث تأتي تلك الحملة التي تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل ضمن خطة التوعوية بالقضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية، والتركيز على التواصل الفعّال والمستمر مع أفراد المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة التي يشارك في تنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر تأتي في توقيت يحتاج فيه الجميع إلى إعلاء قيمة الوطن لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات المختلفة؛ حيث تستهدف الحملة التوعية بمكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه في مواجهة مؤامرات الأعداء في الداخل والخارج، مضيفًا أن مواقف وتضحيات شهداء الوطن، هي دروس تعمّق الانتماء في نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.

أوضح عياد أن برنامج عمل الحملة يستهدف ترسيخ روح التضحية في النفوس، ودعم مشاعر التقدير والإعزاز للأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن، والدفاع عنه وحمايته، خاصة في هذه المرحلة الراهنة والتي تحتاج من الجميع الاستفادة من تلك المواقف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لم يتأخروا لحظة في تقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب المصري والحفاظ على مقدراته وحماية مصر من محاولات العبث بها.

أشار الأمين العام إلى أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع أنحاء الجمهورية في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب، والنوادي، والأمن المركزي، وأقسام الشرطة، والسجون، وبعض المصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية والثقافية.

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