بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 98 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة الغربية (المجموعة الرابعة والسابعة)، من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين ، وسيتم نشر أسماء باقي الناجحين تباعا ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها ، وهم :

1. سعيد حلمي رزق حسين أبو زيد - الغربية - كلية التربية - دراسات إسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف

2. محمد حسن محمد القطوري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مرتبة الشرف

3. سعيد قدري مصطفى فرج حسب النبي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

4. محمد النبوي عبد الجواد الديب - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّ امع مرتبة الشرف

5. شريف شعبان عبد الهادي عبد الواحد شحاتة - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

6. خالد حسن أبو القاسم غالي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

7. مصطفى السيد شفيق أحمد درويش - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

8. حجاج مصطفى محمد عبد العال - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

9. حسن أحمد جمال عطية - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

10. أحمد جلال عبد الحميد ذهب - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

11. ياسين عبد الله السيد أبو العنين - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

12. رضا نبيه بدوي عبد الجواد عسكر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

13. محمد ماهر محمود فودة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

14. عبد الله عادل عرفة بهي الدين - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

15. عمرو عماد رشاد إبراهيم الكفافي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

16. محمد عبد الله محمد جمال عمر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد جدًّا

17. محمد أحمد أحمد مدكور - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

18. عمر عبد الفتاح محمد خضر - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

19. مصطفى أحمد السيد نصار - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

20. خالد موسى محمد موسى عمرو - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا

21. إسلام عبد العظيم علي البحراوي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

22. أحمد مرسي فهيم مرسي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

23. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم الدعلوب - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

24. أحمد فاروق علي السيد الجندي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًّا

25. محمود حمدي سعد أبو عاصي - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

26. محمود نبيل محمود بدر الدين - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

27. أحمد محمد عبد الصادق غنيم - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا

28. عيد عصام خالد السعيد خليفة - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًّا

29. علي رمضان حسن حواش - الغربية - كلية اللغات والترجمة - جيد جدًّا

30. محمد عوني درويش الكنفاني - الغربية - كلية التربية – قسم لغة فرنسية - جيد جدًّا

31. محمود مجاهد احمد محمد حصان - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

32. علاء محمد إبراهيم محمد المنصوري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

33. رضا سليمان سليمان سليمان عميرة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

34. خالد السيد إبراهيم درويش - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

35. عبد الله حسن محمد الرشيدي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

36. معاذ عبد اللطيف محمد خضر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

37. محمود محمد كمال أبو رواش العزيري - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

38. حازم عبد الله إبراهيم عمارة - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

39. محمد عبد النبي محمد حسن الحلاج - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

40. معاذ هشام علي إبراهيم أبو جاموس - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

41. مصطفى عاطف فتحي أبو رفاعي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

42. محمد ناصر محمد بدوي شلبي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

43. محمد سعيد أحمد السيد عطا الله - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

44. طه فتحي طه محمد شرف - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

45. حلمي عاطف حلمي تركى النمر - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

46. محمد كامل أحمد محمد غنيم - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

47. عبد المجيد عوض الله عبد المجيد الدسوقي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

48. أشرف السيد أبو بكر الطرابيهي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

49. عبد الباسط عبد العزيز عبد الباسط العزيرى - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

50. محمد أحمد محمد المجاعصي - الغربية - كلية أصول الدين - جيد

51. أحمد محمد حسن الغباشي - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

52. مصطفى نصر مصطفى أحمد شتا - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

53. محمد السباعي محمد عمرو - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

54. شعبان الحسيني عثمان الشورى - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

55. محمد عبد الرحيم محمد سالم - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

56. ياسر سعد إبراهيم قاسم - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

57. محمد السيد محمود الرفاعي - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

58. سعيد محمود السعيد أبو زهرة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

59. مصطفى مصطفى محمد الدريني - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

60. عبد العزيز أحمد إبراهيم عدس - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

61. محمد ربيع محمد السعدني - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

62. محمد نبيل محمد خليفة - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

63. محمد علي ندا عطية ندا - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

64. عمر أحمد شعبان عبد الفتاح حصان - الغربية - كلية الشريعة والقانون - جيد

65. مصطفى أبو اليزيد محمد الشيخ - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

66. عطية جاد محمد جاد فرج - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

67. عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

68. عبد الله محمد الأنور محمد أبو الفتح الصواف - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

69. عبد العزيز محمد محمد عبد الرحمن فياض - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

70. محمود أحمد السيد صالح زكر الله - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

71. نصر عبد الكريم نصر عبد الكريم - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

72. محمد فرج قاسم فرج الدهشان - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

73. محمد محمود محمد العفيفي - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

74. رضا محمد محمود خليل - الغربية - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

75. فؤاد السعيد محمد الساعي - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

76. عبد الله محمد محمد الفرت - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

77. محمود عبد الظاهر محمد أبو زيد - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

78. محمد الشعراوي زكريا الفوال - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

79. مصطفى إبراهيم اليماني بدير - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

80. عبد الرحمن محمد علي حسن السعدني - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

81. رجب فتحي إبراهيم يوسف حجر - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

82. شعبان عبد القادر عبيد موسى - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

83. محمد صلاح إبراهيم ناجي - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

84. محمد سمير إبراهيم الجابري - الغربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

85. عبد الحكيم مسعد عبد الفتاح أبو عاصي - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

86. أحمد شعبان عبد المحسن إبراهيم - الغربية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

87. مصطفى عبد الغنى محمد إبراهيم خليل - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد

88. أبو بكر الصديق خيري إبراهيم زين العرب - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد

89. فاروق محمود محمد مصطفى الحاج أحمد - الغربية - كلية اللغة العربية - جيد

90. أحمد محمد عبد الحميد أبو عجوه - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

91. محمود محمد عبد الشكور نعمان - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

92. محمد ناجي محمد محمد بعيلو - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

93. صلاح صلاح محمد مزروع - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

94. عاصم السيد فتح شلبي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

95. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد الشرقاوي - الغربية - كلية القرآن الكريم - جيد

96. أحمد محمد عبد الصادق حسن - الغربية - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - جيد

97. محمد محمود محمد ماضي - الغربية - كلية اللغات والترجمة- قسم الدراسات الإسلامية - جيد

98. مصطفى السيد أحمد أبو المي - الغربية - كلية التربية - دراسات إسلامية - جيد

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل.

2- - صورة الرقم القومي.

3- - صورتين شخصيتين حديثتين.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية، بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.