لنقل مستجدات الهيدروجين الأخضر.. توقيع مذكرة تفاهم بين العربي للأسـمدة ومؤسسة هولندية

كشف الاتحاد العربى للاسمدة عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الملتقي الدولي الثامن والعشرون للاتحاد العربي للأسمدة لدعـم قطـاع الأسـمدة.

وشـهد الدكتـور هشام توفيـق وزير قطـاع الأعمـال توقيـع مذكرتين تعـاون لدعـم قطـاع الأسـمدة، خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقي الدولي السنوي الثامن والعشرون،الأولي بين الاتحاد العربي للأسـمدة ومؤسسة الامونيـا الخضـراء بهولنـدا NH3 foundation، حيث وقع الاتفاقيـة عـن الاتحاد العربي للأسـمدة المهنـدس رائد الصعوب - الأميـــن العـــام للاتحاد وعـن المؤسسة الهولنديـــة رايـــان فيرينـــد - مديرة التسويق. Chief Marketing Officer

واتفق الجانبان علي اقامة وتنظيم سلسلة من المؤتمرات المشتركة والتي سوف تلقي الضوء علي مستجدات الامونيا الخضراء وطرق وايجابيات التحول الي الطاقة المتجددة والنظيفة تحت مسمي EMEA Clean Ammonia Alliance (ECCA).

وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في الي ابراز مستجدات الامونيا والهيدروجين الاخضر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ونقل هذه المستجدات الي المنطقة العربية ليتضمن مجموعة من ورش العمل وجلسات الحوار من قبل المتخصصين العرب والدوليين وذلك علي هامش تنظيم فعاليات المؤتمر.



وجرى إبرام مذكـرة التفاهـم الثانية بيـن كلاً مـن شـركة فوسـفات مصـر ومجموعـة ايفرجـرو حيـث وقـع عـن شـركة فوسـفات مصـر المهنـدس محمـد عبـد العظيـم رئيـس الشـركة وعـن مجموعـة ايفرجـرو المهنـدس محمـد الخشـن رئيـس مجلـس الإدارة.

واتفاق الجانبان على ان تقوم شركة فوسفات مصر ببيع مليون طن من صخر الفوسفات سنويا لشركة ايفرجرو بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من خام الفوسفات رفع القبمة المضافة ودعم الصناعات المحلية المتعلقة بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية