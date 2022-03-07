في عيدها العالمي .. العسومي: المرأة العربية مثالا يحتذى في البذل والعطاء

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن المرأة العربية تمثل نموذجا رائدا ومثالا يحتذى به في البذل والعطاء، فضلا عن قدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات مما أهلها لتتبوأ مختلف المناصب على كافة المستويات، إلى أن أصبحت شريكاً أساسياً للرجل في بناء وتقدم المجتمع.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام- على حرص البرلمان على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدراتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية، موضحا أن هذه القضية تحظى بأولوية متقدمة في خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي الذي تبنى عدد من المبادرات في هذا الاتجاه .

وأعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة العربية، والخطوات الرائدة التي خطتها في جميع المجالات مما عزز من دورها كشريك أساس في التنمية، متمنيا لها مزيد من التقدم والنجاح