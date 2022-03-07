عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حرمان من الخدمات والأرباح.. شركات التكنولوجيا الكبرى تكبد روسيا خسائر باهظة

شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا تكبد روسيا خسائر باهظة . "ذى إيكونومست"

مقاطعة كبيرة تشهدها روسيا إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب على روسيا ولكن شركات التكنولوجيا العالمية كان لها الدور الأبرز في خسائر روسيا حيث تقاس الخسارة اقتصاديا وأيضا على المستوى الاجتماعي حيث فصلت روسيا عن العالم الخارجي بابعادها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب موقع Business Insider تشهد شركات التكنولوجيا العالمية هجرة جماعية واحدة تلو الأخرى مايبن الخروج من الأسواق الروسية تماما أو تعليق خدماتها إلى حين انتهاء الغزو الروسي والوصول لحل يقبله الطرف الأوكراني والمجتمع الدولي، وفيما يلى عدد من شركات التكنولوجيا التى قررت مقاطعة روسيا خلال الأيام الماضية:

تعطيل خدمات جوجل Google Maps في أوكرانيا لتضليل الجيش الروسي| القصة الكاملة

منها قنوات RT.. يوتيوب يحظر تحقيق الربح على وسائل إعلام روسية

شركة Apple آبل

 

وتوقفت Apple آبل عن بيع منتجاتها في روسيا، مع الحد من استخدام Apple Pay وتعطيل خرائط Apple في أوكرانيا من أجل سلامة المواطنين الأوكرانيين، وتحتل هواتف آيفون المرتبة الثالثة بين الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في روسيا وقدمت 13٪ من جميع الهواتف المباعة ، وفقًا لشركة أبحاث السوق  Counterpoint .

 

شركة Samsung سامسونج 

 

وقررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية  تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

 

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن سامسونج قد تقوم بخطوات مستقبلية أكبر للضغط على روسيا حيث قالت "نحن نواصل بنشاط مراقبة هذا الوضع المعقد لتحديد خطواتنا التالية."

شركة META ميتا 


وقررت شركة ميتا META تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام قليلة من قيام ميتا بحظرها من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح.

 

وتأتى الخطوة بعدما برز نشاط وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمسألة خلافية لشركات التكنولوجيا الكبرى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، فيما تعترض عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي التى تصفه بالغزو والاعتداء الروسي على أوكرانيا.

 

شركة Twitter تويتر

 

أعلنت شركة Twitter تويتر تعليق نشر الإعلانات في روسيا وأوكرانيا بشكل مؤقت، ولتشجيع المستخدمين في أوكرانيا على حماية حساباتهم، نشر تويتر موضوعا حول تجنب عمليات التلاعب بجانب عرض طرق وإرشادات حول كيفية التحكم في حسابك وبياناتك الرقمية وأوضح كيفية تعطيل تتبع الموقع على الهاتف الذكي تمامًا وتم نشر تلك النصائح باللغات الإنجليزية والأوكرانية والروسية.

 

شركة  YouTube يوتيوب 


ووقفت شركة  يوتيوب YouTube عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو، وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية التى تشنها شركات التكنولوجيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.  

 

وشمل  الحظر قنوات RT المملوكة للدولة حيث قال موقع يوتيوب YouTube في بيان: "في ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا.. نوقف مؤقتًا قدرة عدد من القنوات على تحقيق الربح على يوتيوب.

 

خدمات شركة جوجل ومن بينها Google Maps


وقامت شركة جوجل بتعطيل عدد من خدمات وميزات تطبيق الخرائط  Google Maps في أوكرانيا وذلك في محاولة لمساعدة الأوكرانيين في تضليل الجيش الروسي وإرباك مساره، واستجابت لأوامر الحكومة الأوكرانية لتضليل الجيش الروسي ضمن حملة إزالة لافتات الطرق الموجودة في الشوارع والتى أطلقتها منذ في عدد كبير من المدن الأوكرانية  .

 

وعطلت شركة جوجل عدد من الميزات في Google Maps منها ميزة توفر بيانات حركة المرور الحية live traffic  وكذلك ميزة توضح مدى ازدحام الأماكن مثل المتاجر والمطاعم في أوكرانيا ، وذلك من أجل سلامة المواطنين الأوكرانيين.

 

شركة Netflix نيتفليكس


وأعلنت شركة البث التلفزيوني Netflix  نتفليكس حظر خدماتها مؤقتا في روسيا نظرا لاستمرار الغزو الروسي على أوكرانيا، وقالت إنها لن تمتثل للقانون الروسي الجديد الذي يطالب جهات البث الكبيرة باستضافة 20 قناة دعائية روسية ، مثل NTV والقناة الأولى المدعومة من الدولة.

 

وتم تعليق أربعة مشروعات روسية أصلية على Netflix ، مع توقف الإنتاج المستمر لمسلسل روسي واحد، كما أن ولديها حاليًا حوالي مليون مشترك في روسيا.


شركة Snapchat سناب شات 


وأوقفت شركة سناب Snap، ميزة "الخرائط الحرارية heatmap" بتطبيق سناب شات Snapchat، بـ أوكرانيا مؤقتا، مما يجعل التطبيق لا يعرض عدد اللقطات التي يتم التقاطها في مواقع معينة، وتأتى هذه الخطوة  ك"إجراء وقائي للسلامة" وأنه لا يزال هناك تغذية عامة منسقة من اللقطات المقدمة من الأوكرانيين.

 

شركات التكنولوجيا العالمية روسيا أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا خسائر روسيا العقوبات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل 874 جنيها

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

أبوجبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى: "انتوا السبب"

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

ترشيحاتنا

أبو العينين يطالب بتمليك الأراضي لصغار الفلاحين..ويؤكد: تعديلات «الإصلاح الزراعي» تنهي النزاعات

أوكرانيا.. مقتل رئيس بلدية خلال معارك مع الجيش الروسي

حبس وغرامة 200 ألف جنيه..احذر الإفصاح عن سرية العملاء بقانون التكنولوجيا المالية

آخر تحديث .. أسعار الدولار اليوم الاثنين في جميع بنوك مصر

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق دليل المهارات لتنمية وعي الأطفال بالمناطق المطورة

الطقس غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

أنا لست ضدها طالما متوظفة صح.. شيرين رضا عن مشاهد القبلات والأحضان

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ