حرمان من الخدمات والأرباح.. شركات التكنولوجيا الكبرى تكبد روسيا خسائر باهظة

مقاطعة كبيرة تشهدها روسيا إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب على روسيا ولكن شركات التكنولوجيا العالمية كان لها الدور الأبرز في خسائر روسيا حيث تقاس الخسارة اقتصاديا وأيضا على المستوى الاجتماعي حيث فصلت روسيا عن العالم الخارجي بابعادها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع Business Insider تشهد شركات التكنولوجيا العالمية هجرة جماعية واحدة تلو الأخرى مايبن الخروج من الأسواق الروسية تماما أو تعليق خدماتها إلى حين انتهاء الغزو الروسي والوصول لحل يقبله الطرف الأوكراني والمجتمع الدولي، وفيما يلى عدد من شركات التكنولوجيا التى قررت مقاطعة روسيا خلال الأيام الماضية:

شركة Apple آبل

وتوقفت Apple آبل عن بيع منتجاتها في روسيا، مع الحد من استخدام Apple Pay وتعطيل خرائط Apple في أوكرانيا من أجل سلامة المواطنين الأوكرانيين، وتحتل هواتف آيفون المرتبة الثالثة بين الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في روسيا وقدمت 13٪ من جميع الهواتف المباعة ، وفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint .

شركة Samsung سامسونج

وقررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن سامسونج قد تقوم بخطوات مستقبلية أكبر للضغط على روسيا حيث قالت "نحن نواصل بنشاط مراقبة هذا الوضع المعقد لتحديد خطواتنا التالية."

شركة META ميتا



وقررت شركة ميتا META تقييد الوصول إلى عدد من وسائل الإعلام الروسية الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام قليلة من قيام ميتا بحظرها من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من تحقيق أى أرباح.

وتأتى الخطوة بعدما برز نشاط وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمسألة خلافية لشركات التكنولوجيا الكبرى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، فيما تعترض عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي التى تصفه بالغزو والاعتداء الروسي على أوكرانيا.

شركة Twitter تويتر

أعلنت شركة Twitter تويتر تعليق نشر الإعلانات في روسيا وأوكرانيا بشكل مؤقت، ولتشجيع المستخدمين في أوكرانيا على حماية حساباتهم، نشر تويتر موضوعا حول تجنب عمليات التلاعب بجانب عرض طرق وإرشادات حول كيفية التحكم في حسابك وبياناتك الرقمية وأوضح كيفية تعطيل تتبع الموقع على الهاتف الذكي تمامًا وتم نشر تلك النصائح باللغات الإنجليزية والأوكرانية والروسية.

شركة YouTube يوتيوب



ووقفت شركة يوتيوب YouTube عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو، وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية التى تشنها شركات التكنولوجيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وشمل الحظر قنوات RT المملوكة للدولة حيث قال موقع يوتيوب YouTube في بيان: "في ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا.. نوقف مؤقتًا قدرة عدد من القنوات على تحقيق الربح على يوتيوب.

خدمات شركة جوجل ومن بينها Google Maps



وقامت شركة جوجل بتعطيل عدد من خدمات وميزات تطبيق الخرائط Google Maps في أوكرانيا وذلك في محاولة لمساعدة الأوكرانيين في تضليل الجيش الروسي وإرباك مساره، واستجابت لأوامر الحكومة الأوكرانية لتضليل الجيش الروسي ضمن حملة إزالة لافتات الطرق الموجودة في الشوارع والتى أطلقتها منذ في عدد كبير من المدن الأوكرانية .

وعطلت شركة جوجل عدد من الميزات في Google Maps منها ميزة توفر بيانات حركة المرور الحية live traffic وكذلك ميزة توضح مدى ازدحام الأماكن مثل المتاجر والمطاعم في أوكرانيا ، وذلك من أجل سلامة المواطنين الأوكرانيين.

شركة Netflix نيتفليكس



وأعلنت شركة البث التلفزيوني Netflix نتفليكس حظر خدماتها مؤقتا في روسيا نظرا لاستمرار الغزو الروسي على أوكرانيا، وقالت إنها لن تمتثل للقانون الروسي الجديد الذي يطالب جهات البث الكبيرة باستضافة 20 قناة دعائية روسية ، مثل NTV والقناة الأولى المدعومة من الدولة.

وتم تعليق أربعة مشروعات روسية أصلية على Netflix ، مع توقف الإنتاج المستمر لمسلسل روسي واحد، كما أن ولديها حاليًا حوالي مليون مشترك في روسيا.



شركة Snapchat سناب شات



وأوقفت شركة سناب Snap، ميزة "الخرائط الحرارية heatmap" بتطبيق سناب شات Snapchat، بـ أوكرانيا مؤقتا، مما يجعل التطبيق لا يعرض عدد اللقطات التي يتم التقاطها في مواقع معينة، وتأتى هذه الخطوة ك"إجراء وقائي للسلامة" وأنه لا يزال هناك تغذية عامة منسقة من اللقطات المقدمة من الأوكرانيين.