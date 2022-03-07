عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: طريق إجلاء المدنيين في ماريوبول الأوكرانية كان ملغماً.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، اليوم الإثنين، إن الطريق الذي تم تحديده كممر إنساني لإجلاء المدنيين خارج مدينة ماريوبول الأوكرانية كان ملغماً.

وقال ستيلهارت لـ بي بي سي، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تقود قافلة من المدنيين الأوكرانيين  خارج المدينة الساحلية الجنوبية يوم الأحد ولم يذكر ستيلهارت الجهة المشتبه  في قيامها بزرع الألغام في الطريق.

الخارجية الروسية : إرسال مرتزقة لأوكرانيا سيُحدث تطورًا كارثيًا يشمل دول الناتو

الوفد الأوكراني يصل بيلاروس .. واتهامات روسية لـ كييف بإغلاق الممرات الإنسانية

وقال ستيلهارت: “كان موظفونا يقودون القافلة. وبعد وصلولهم إلى نقطة التفتيش الأولى أدركوا أن الطريق الذي كان من المفترض أن يسلكوه كان ملغماً ”.

وأضاف ستيلهارت أن “الصليب الأحمر” يجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا لتنظيم محادثات عسكرية والاتفاق على طرق ومواعيد لعمليات الإجلاء.

روسيا الأوكرانيين الصليب الاحمر أوكرانيا ماريوبول اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا حرب روسيا علي اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

بـ37 جنيها .. أسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

جونسون: الناتو لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا.. ولا نريد حربا عالمية

خسائر فادحة.. روسيا تعلن تدمير 2203 منشآت عسكرية في أوكرانيا

روسيا: قصف محيط محطة زابوريجيا لوجود وثائق حول تصنيع الأسلحة النووية

واشنطن: حظر الطيران فوق أوكرانيا سيتطلب من الجيش الأمريكي قصف المقاتلات الروسية

المخابرات الروسية: أوكرانيا كانت تعمل على تصنيع أسلحة نووية.. وأمريكا تعرف ذلك

الأمم المتحدة : موظفونا في مدينة خاركيف بأوكرانيا بخير بعد أنباء اختطافهم

أوكرانيا: حظر الطيران فوق بلادنا سيؤدي لحرب بين الناتو وروسيا

عقوبات أمريكية على 22 كيانا ذا صلة بالجيش الروسي ردا على غزو أوكرانيا

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر آبل غدا والمنتجات التى سيتم إطلاقها

BMW تعلن عن استثمارات توسعية بـ200 مليون دولار في ساوث كارولينا

بعد إغلاق وتشميع 3معامل.. تعرف على عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

خوفا من روسيا.. لاتفيا تطالب واشنطن بالنشر الدائم للقوات الأمريكية على أراضيها

هل الصيام في شعبان حرام ؟.. الإفتاء: جائز ومستحب في النصف الأول

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها دعم الفلسطينيين عبر إعادة إعمار غزة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ