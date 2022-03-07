الصليب الأحمر: طريق إجلاء المدنيين في ماريوبول الأوكرانية كان ملغماً.. تفاصيل

قال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، اليوم الإثنين، إن الطريق الذي تم تحديده كممر إنساني لإجلاء المدنيين خارج مدينة ماريوبول الأوكرانية كان ملغماً.

وقال ستيلهارت لـ بي بي سي، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تقود قافلة من المدنيين الأوكرانيين خارج المدينة الساحلية الجنوبية يوم الأحد ولم يذكر ستيلهارت الجهة المشتبه في قيامها بزرع الألغام في الطريق.

وقال ستيلهارت: “كان موظفونا يقودون القافلة. وبعد وصلولهم إلى نقطة التفتيش الأولى أدركوا أن الطريق الذي كان من المفترض أن يسلكوه كان ملغماً ”.

وأضاف ستيلهارت أن “الصليب الأحمر” يجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا لتنظيم محادثات عسكرية والاتفاق على طرق ومواعيد لعمليات الإجلاء.