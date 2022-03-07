ريان يقترب .. كيف يفكر كيروش بشأن محترفي منتخب مصر أمام السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، على قائمة اللاعبين المحترفين للانضمام إلى قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال 25 و 29 مارس الجاري ، في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وتصاعدت فرص أحمد ياسر ريان ، في التواجد مع منتخب مصر خلال مواجهتي السنغال المقبلين نتيجة تألقه اللافت مع فريقه إلتاي التركي .



كما استقر كيروش ، على ضم كلا من محمد صلاح ، ومحمد النني وعمر مرموش ومصطفى محمد ولا يزال كيروش حائرا بشأن ضم الثنائي مصطفى فتحي المتألق مع فريقه التعاون السعودي، وأحمد حسن كوكا .



ويتحفظ كيروش ، على فكرة ضم وجوه جديدة خلال معسكر منتخب مصر المقبل في ظل قوة المباراة أمام السنغال والحاجة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرات كبيرة كونهما مباراتين فاصلتين في التأهل إلى كأس العالم المقبل .



وقرر كيروش، الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

واستقر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة استعدادا لمواجهتي السنغال.