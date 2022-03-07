نقل النواب توصي برصف المحور الرابط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات والنائب فايق ذكي ، بشان انشاء ورصف محور يربط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بداية من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ، حتي كفر الجرايدة محافظة كفر الشيخ بطول ١٠ كم تقريبا .

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، إنه تمت المعاينه من قبل هيئة الطرق بالدقهلية والادارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية وعمل مقايسة تقديرية بمبلغ ٧٠ مليون جنيها تقريبا منذ شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتابع: حتي الآن لم يدرج المشروع في خطة الوزارة ،علما بأن هذا الطريق شريان مهم وأساسي يربط بين محافظتين، ويعمل على تيسير حركة المرور على المواطنين .

وأوصت اللجنة ، بالبدء فورا وذلك بحسب موافقة هيئة الطرق والري، أنه لايوجد مانع من انشاء ورصف المحور والذي سيتكفل بها وزارة النقل وادراج المشروع في خطة الوزارة القادمة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن إدراج محور مركز أبو قرقاص في الخطة لربط المنطقة الصناعية والسياحية لمركز أبو قرقاص بالظهير الشرقي والطريق الصحراوي الغربي.

وأوصت اللجنة بالمتابعة وسيتم تكليف وكيل لجنه النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر مع الهيئة العامة للطرق والكباري واخطار اللجنة بالمدة الزمنية والمكان الذي سيقام عليه المحور.