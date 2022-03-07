منظمة الصحة العالمية : القطط والفئران تتسبب في نشر فيروس كورونا

يعاني العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا في معظم الدول منذ قرابة الثلاث سنوات، و ما يزيد الأمر تعقيدا، هو أن متحورات كورونا أصبحت أكثر شراسة من قبل ، وأصبح نقل العدوى لا يقتصر فقط على البشر المصابين بفيروس كورونا، بل أصبحت الحيوانات تمثل خطورة على صحة الإنسان.

وبحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، فإن متحورات فيروس كورونا، عامل أساسي وكبير في تفشي الوباء وخاصة أحدث متحوراتها و هو أوميكرون، و لكن الدراسات الحالية تشير إلى أن الفيروس قد يتحور و ينتشر أيضا بين الحيوانات البرية مما يسهل عملية نقله إلى البشر .

و أضافت الصحة العالمية أنه من ضمن الحيوانات التي يمكن أن تنقل الفيروس بين البشر هي، القطط الكبيرة، و القوارض و منها الفئران و حيوان المنك، و الغزلان ذات الذيل الأبيض و القردة العليا و ثبت اأن الهامستر أيضا و هو من أسرة القوارض و الذي يوجد بكثرة في أوروبا و امريكا أيضا من الحيوانات الناقلة للعدوى .

ووجهت الصحة العالمية تحذيراتها للمواطنين، و خاصة الأاشخاص الذين يهوون صيد الحيوانات البرية من الغابات، و التي قد تكون الضلع الأساسي في تفشي الفيروس و نقله من الغابات إلى المدن و نقل العدوى بين البشر .

جدير بالذكر أن المنظمة ناشدت المواطنين بالإبتعاد عن الحيوانات البرية، و ذلك بعد أن أثبتت الابحاث أن تلك الحيوانات المذكورة التي تتواجد بكثرة في الغابات قد تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان .