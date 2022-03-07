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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد أعمال القافلة الطبية الثانية بمركز الداخلة.. صور

جانب من القافله
جانب من القافله

تابع الأستاذ الدكتورعبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد  سير عمل القافلة الطبية لكليتى  الطب بجامعة الوادي الجديد، والدكتور نبيل حنفي رئيس مدينة الداخلة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة والمدير الطبي لمستشفى دياب التخصصي.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى أن القافلة قدمت خدمات الكشف علي المرضي بالمجان لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها وذلك في التخصصات : ( أمراض باطنة ، جهاز هضمى ، أمراض صدرية ، أنف وأذن وحنجرة ، أطفال ، جراحة عظام ، جراحة عيون ، جراحة مسالك بولية ، جراحة عامة ، جراحة أورام) , في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها فخامة السيد عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية.

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 ووجه الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، الشكر لاعضاء القافلة الطبيه على جهودهم لرفع المعاناه عن كاهل المرضى بمركز الداخلة والقرى المجاورة مقدما الشكر للدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة , والمدير الطبي لمستشفى دياب التخصصي على ماقدموه من خدمات لانجاح اعمال القافلة الطبيه  الثانية بمركز الداخلة.

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