ما هو أفضل ذكر لله في الأوقات المخصوصة؟.. داعية يجيب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك ذكر عام يقال في أي وقت، مثل ذكر "سبحان الله وبحمده" وهناك ذكر خاص لكل عبادة.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن أحب ذكر لله هو عند كل عبادة وهو الذكر الخاص بها، فمثلا في الركوع نقول "سبحان ربي العظيم" وهو أحب شئ في الذكر لله، وذكر "سبحان ربي الأعلي" في السجود فهو أفضل ذكر في السجود.

وأكد أن أفضل ذكر في السجود "هو "سبحان ربي الأعلى" وذلك ردا على من يتسائلون عن أي ذكر يقال في السجود للتلاوة والشكر وأثناء الصلاة.

وتابع: وكذلك الذكر في الأوقات المخصوصة له، كأذكار قبل النوم وقبل تناول الطعام والفراغ منه، ودخول الحمام والخروج منه، ولبس الثياب الجديدة، والسفر والخروج من المنزل والدخول إليه.



ما هي أحب الأعمال إلى الله وما أنواعها؟

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال السنوية، والأعمال تكون بخواتمها فعلى المسلمين أن يكثروا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر.

وأضاف عبد المعز، أن هناك عمل حسن وهناك عمل أحسن، فهناك فضائل في الأعمال، فمثلا إخراج الصدقة أمر حسن، ولكن إخراجها في الخفاء عمل أحسن.

وأكد أن العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لوجه الله ومطابق لمنهج النبي، ولابد أن يكون من أفضل شيء.

وأوضح، أن الله يحب الأعمال الدائمة وإن قلت، فلا يفضل أن يصلي المسلم اليوم صلاة الضحى ثمان ركعات ويأتي اليوم التالي لا يصليها.

وذكر أن أحب الأعمال إلى الله تحدث عنها النبي في مجموعة من الأحاديث تحدثت عن أحب الأعمال إلى الله، وهذا يدل على أنها كثيرة وليست عمل واحد.

وتابع: الله يحب أعمال متعددة، ولكن في وقت محدد من الأوقات الله يحب عمل معين، فمثلا سيدنا أبو بكر الصديق، يقول لسيدنا عمر بن الخطاب "يا عمر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وله عمل بالنهار لا يقبله بالليل".

وضرب مثالا أن وقت الأذان يستحب ترديد الأذان خلف المؤذن، ولا يجوز مثلا وقتها أن يردد المسلم آية الكرسي، فهو قالها في غير محلها ولا وقتها.