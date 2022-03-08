زراعة القاهرة تبدأ إجراءات تسليم التابلت لطلاب المستوى الثانى

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، طلاب المستوى الثانى المتقدمين لاستلام التابلت المعلنة أسماءهم فى الكشوف السابقة ، التوجه إلى أدارة رعاية الشباب لاستكمال إجراءات الاستلام وتسليم ٢ صورة كارنية و الرقم القومى .



‎على الجانب الاخر ، أنهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2022 التي بدأت السبت 6 فبراير واستمرت حتى 22 فبراير، وأداها 30 ألفًا و763طالبًا وطالبة بنظامي التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسي بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، والأسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.



‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.