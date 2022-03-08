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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل التسجيل لحضور ندوة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان.. غدا

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تعلن أكاديمية جنوب إفريقيا للعلوم (ASSAf) احتفالا باليوم العالمى لحقوق الانسان، عن عقد ندوة حول فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاقة العلم والسياسة والإدارة الأكاديمية للقضايا المتعلقة بالسياسات، و وباء COVID والقضايا الحرجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يتحدث فيها الدكتور  سالم صالح عبد الكريم، مدير مركز برنامج بحوث الإيدز في جنوب أفريقيا وأستاذ الصحة العالمية بجامعة كولومبيا، وذلك فى 9 مارس 2022 ( عبر تقنية زووم) من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ظهرا.

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وأوضحت الأكاديمية أن الدكتور سالم صالح عبد الكريم متخصص في علم وبائيات الأمراض المعدية السريرية على نطاق واسع كما انه معترف به لمساهماته العلمية وقيادته في مرض الإيدز و Covid-19، وهو مدير (مركز برنامج الإيدز للبحوث في جنوب إفريقيا) وأستاذ الصحة العالمية بجامعة كولومبيا، و أستاذ مساعد في جامعات كورنيل وهارفارد ونائب المستشار المحترف بجامعة كوازولو- ناتال، كما شغل منصب رئيس مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا.

 

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل يرجى زيارة الرابط الإلكترونى التالى

 

التعليم العالي وزير التعليم أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي حقوق الإنسان الصحة العالمية

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