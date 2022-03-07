هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تحدثت الفنانة هند صبرى مجددا عن دور منى زكى فى فيلم “أصحاب ولا أعز” وذلك خلال برنامج BMyGuest على اليوتيوب.

وقالت هند صبرى : “منى زكي ممثلة عظيمة وأراء الناس والشارع غير السوشيال ميديا، مش دة نبض الشارع الحقيقى”.

وأضافت هند صبرى : “السوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم، والسوشيال ميديا بتغش في رأي العام”.

كما تحدثت هند صبرى عن مسلسلها البحث عن علا ومسلسلها السابق “عايزة اتجوز” قائلة : “بعد عايزة اتجوز اختفت المصطلحات السخيفة عن تأخر الزواج ووضعت كتير من تجاربي الشخصية في مسلسل البحث عن علا".

وتعود الفنانة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور فى مسلسل البحث عن علا المكون من 6 حلقات ، والتى سبق وقدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ”، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل “البحث عن علا”، أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام.