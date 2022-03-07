سقوط خفير ضحية لـ خصومة ثأرية بين عائلتين في الجيزة

تباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التحريات لكشف ملابسات مقتل خفير عقب إطلاق نيران عليه من قبل شخص ملثم في منطقة منشأة القناطر.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بسقوط خفير قتيلا عقب إطلاق نيران عليه من قبل شخص ملثم، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تحرير البلاغ ونقل الجثة تحت تصرف النيابة في المشرحة، أتهمت عائلة المجني عليه شخصا من أحد العائلات أطراف خصومة ثأرية في منشأة القناطر.

وشرحت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وجود خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة منشأة القناطر منذ شهور، وأن المتهم توفى والده في الخصومة وحاول الأخذ بالثأر فأطلق النيران على الخفير وقتله.

وتباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة التحريات لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.