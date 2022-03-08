باهر دويدار مؤلف العائدون: مصادر المسلسل ملفات المخابرات العامة المصرية.. فيديو

نفى باهر دويدار مؤلف مسلسل " العائدون " الذي يعرض في رمضان 2022، أن يكون المسلسل جزء ثان من " هجمة مرتدة " الذي عرض رمضان الفائت، قائلاً : قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لان المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،:"المسلسل يتناول فكرة " العائدون " من منطلق الإرهاب من الاوكار التي كانت قد صممت لملذات أمنة للإرهاب "

كاشفاً أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين 2018-2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات ".

لافتاً إلى أن العنوان الرئيسي للعمل وفكرته تدور حول فكرة إعادة تدوير الإرهاب، قائلاً : " ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية ؟ وكيف تعاملت معه ؟ وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم ".

واصل : مصر كانت عندها رؤية استباقية وحققت تقدم كبير مقارنة بدول مختلفة من العالم ".

كاشفاً أن ملفات المخابرات العامة تمثل جزء كبير من الاحداث ولكن نظراً لحداثة ما يتناوله المسلسل في الفترة الزمنية تم الاعتماد على مصادر مكملة عبر الدراسة عبر فريق دراسة وباحثين محترفين وتم إكمال الصورة من أكثر من جهة ".

أتم : طبيعة المسلسل فيه سفر كبير وده كان من ضمن التحديات حيث جرى التصوير في أوروبا والأردن والاحداث تدور في أربعة أو خمس دول وبالتالي السفر كان كتير جداً ".

