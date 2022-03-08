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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المهندسين بالغربية: أبشر بزيادة جديدة في المعاشات يوليو المقبل

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة on، إن انتخابات نقابة المهندسين حامية الوطيس والإعادة بين المهندس هاني ضاحي وطارق النبراوي يوم الجمعة المقبل.

من جانبه أكد تامر الكوراني نقيب المهندسين بالغربية، إن هناك فائض في الموارد، وفي السنتين الماضيتين زادت المعاشات بنسبة 30%، متابعا أبشر المهندسين بزيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.

وأضاف نقيب المهندسين بالغربية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الإعادة في انتخابات النقابة ستكون يوم الجمعة لأنه لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة، موضحا أن هناك إقبال كبير للترشح على انتخابات النقابة وأيضا إقبال في عدد الناخبين والسبب أن النقابة لها دور بارز في الحفاظ على المهنة.

وتابع نقيب المهندسين بالغربية: المرشحون على مقعد النقيب هاني ضاحي وطارق النبراوي بينهما منافسة شريفة ولهما إنجازاتهما، ونتوقع في الفترة المقبلة تطوير المهنة في ظل الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن المهندسين هم قاطرة المشروعات الكبيرة ويجب تدريب الشباب الأصغر سنا، وكل مهندس لازم يكون عضو في النقابة.

وأوضح نقيب المهندسين بالغربية، أن هناك 25 نقابة فرعية ورؤساء هذه النقابات يشكلون المجلس الأعلى للنقابة، وفي آخر جمعية عمومية اتفقنا على زيادة الدعم في التأمين الصحي.

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