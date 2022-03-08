من أسبوع فيلم المرأة.. نداء شرارة تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نداء شرارة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها بإطلالة رقيقة ، مرتديةً فستاناً أسود مرصعا بالماظ واعتمدت علي الميكب الناعم المائل إلي ترابي .

وعلقت قائلةً :" إطلالتي اليوم من حفل افتتاح الدورة العاشرة، من أسبوع فيلم المرأة، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، بالمشاركة مع هيئة الأمم المتحدة والهيئة الملكية للأفلام".

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها عبر التعليقات.









